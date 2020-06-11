На Парад Победы в Москве ждут 12 иностранных лидеров

Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров

Россия подтвердила приглашения на Парад Победы всем, кому они были ранее направлены на 9 мая, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза.

"Мы подтвердили всем приглашённым на парад, который планировался 9 мая, что приглашение остаётся в силе", - сказал Лавров.

"Мы уже получили подтверждение от 12 глав государств, большинство стран-членов СНГ", - добавил он (цитата по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. 9 мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в подготовку к параду Победы, включая взаимодействие с иностранными партнерами, заявил Путин на совещании Совбеза в четверг.

"Понятно, что пандемия вносит, внесла уже существенные коррективы в подготовку этого торжественного мероприятия, в том числе, в наши контакты, организацию работы с нашими зарубежными друзьями, коллегами, партнерами", - сказал он.

Безопасность иностранных гостей парада Победы 24 июня в условиях пандемии коронавируса должна быть обеспечена в полном объеме, подчеркнул глава государства.

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