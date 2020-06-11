"Не дурите!": Виктория Макарская призвала терпеть нелюбимых мужей

В стране "напряженка" с мужским полом

Виктория Макарская призвала женщин не уходить от нормальных мужчин, даже если нет любви.

Одна из подписчиц написала письмо, в котором рассказала историю своей жизни. Она забеременела до замужества и ей пришлось вступить в брак с отцом ребенка. Мужчина оказался порядочным человеком, но чувств в семье так и не возникло.

Макарскую зацепила эта история и она решила дать девушке развернутый совет. Певица уверена, что проблемы в браке появились из-за "богатого прошлого подписчицы".

"Вы раньше блудили, возможно, поэтому и отнято у вас счастье и нежность в интимных отношениях в законном браке <…> Молитесь каждый день о любви к мужу. Бог даст! Забудется прежнее, придет и желание, и радость в постели <…> Не дурите, не разрушайте семью с нормальным мужиком. В стране с ними и так "напряженка"!", - посоветовала Виктория в Instagram.

Не все поклонники разделили точку зрения Виктории. Многие считают, что было бы правильнее расстаться, если нет чувств.

47-летняя Виктория Макарская и ее муж 44-летний Антон Макарский - воцерковленная пара. Певица часто обсуждает с поклонниками религиозные темы, дает советы и высказывает свое мнение.

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