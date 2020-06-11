Традиционные отключения горячей воды в Москве начнутся с 1 июля

Это необходимо для безопасности жильцов

Традиционные летние отключения горячей воды в столице начнутся с 1 июля.

Обычно горячую воду в Москве начинают отключать в середине мая. Однако в этом году из-за режима самоизоляции дату отключений дважды переносили: сначала планировалось начать профилактику 1 июня, затем она сдвинулась на 1 июля.

Горячую воду необходимо отключать каждый год, чтобы проводить испытания труб под давлением, объяснили эксперты. Кроме того, в последнее время сроки ремонтных работ постепенно уменьшают.

По словам депутата МГД, члена комиссии по ЖКХ Игоря Бускина, необходимо с пониманием относиться к таким плановым профилактическим работам, чтобы не испытывать теплосети на прочность в зимний период.

"Надо понимать: любой дефект в тепловых сетях Москвы – риск для жителей. Трубы, по которым течет горячая вода, постоянно деформируются от перепада температур. Со временем это приводит к их износу. Без ежегодных гидравлических испытаний, своевременной диагностики и качественного ремонта теплосетей москвичи могут остаться без отопления зимой. Чтобы этого избежать, стоит с пониманием отнестись к данному виду работ", - объяснил Бускин.

Узнать график отключений можно на сайте online.moek.ru или на московском портале госуслуг mos.ru при помощи поиска.

Те, у кого нет интернета, смогут позвонить по телефону единой справочной мэрии города: +7 495 777 77 77.

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