ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Традиционные отключения горячей воды в Москве начнутся с 1 июля

17:31
  • четверг
  • 11 июня 2020

Это необходимо для безопасности жильцов

Традиционные летние отключения горячей воды в столице начнутся с 1 июля.

Обычно горячую воду в Москве начинают отключать в середине мая. Однако в этом году из-за режима самоизоляции дату отключений дважды переносили: сначала планировалось начать профилактику 1 июня, затем она сдвинулась на 1 июля.

Горячую воду необходимо отключать каждый год, чтобы проводить испытания труб под давлением, объяснили эксперты. Кроме того, в последнее время сроки ремонтных работ постепенно уменьшают.

По словам депутата МГД, члена комиссии по ЖКХ Игоря Бускина, необходимо с пониманием относиться к таким плановым профилактическим работам, чтобы не испытывать теплосети на прочность в зимний период.

"Надо понимать: любой дефект в тепловых сетях Москвы – риск для жителей. Трубы, по которым течет горячая вода, постоянно деформируются от перепада температур. Со временем это приводит к их износу. Без ежегодных гидравлических испытаний, своевременной диагностики и качественного ремонта теплосетей москвичи могут остаться без отопления зимой. Чтобы этого избежать, стоит с пониманием отнестись к данному виду работ", - объяснил Бускин.

Узнать график отключений можно на сайте online.moek.ru или на московском портале госуслуг mos.ru при помощи поиска.

Те, у кого нет интернета, смогут позвонить по телефону единой справочной мэрии города: +7 495 777 77 77.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Отключение горячей воды
Отключение горячей воды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.