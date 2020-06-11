Собянин подписал закон об онлайн-голосовании на выборах в Москве

Он будет регулировать вопросы, возникающие при проведении эксперимента по дистанционному голосованию
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении в столице эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования.
Документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Закон будет регулировать отношения, которые возникают в связи с проведением эксперимента по организации онлайн-голосования.
Речь идет о выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы самоуправления внутригородских муниципальных образований.
Ранее на порталах mos.ru и gosuslugi.ru открыли запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"