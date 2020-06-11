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Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека

18:34
  • четверг
  • 11 июня 2020

В этом виновато общество

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал о второй жертве ДТП с Михаилом Ефремовым.
В деле Михаила Ефремова появились новые подробности

Авария обернулась гибелью не только Сергея Захарова, но и Ефремова как актера, как человека общества.

"Что по факту: погиб человек, нет, погибли два человека - Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек. И у того, и у другого есть семьи", - написал Охлобыстин во "ВКонтакте".

Он отметил, что общество само создало Ефремова таким, так как любило и поощряло его пьяные выходки.  

"Миша не благочестивый разбойник и тем паче не Христос. Миша - заблудшая овца, точнее - пьяный баран, несущийся напролом. Парадокс заключается в том, что именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались. <…> Нас воспитали на этом полупорнографическом шапито, где одну из ведущих ролей, по нашему же выбору, играл Ефремов. Играл так талантливо и самозабвенно , что утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад", - отметил актер.

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