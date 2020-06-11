Собянин попросил москвичей остаться дома в праздничные дни

Массовые мероприятия все еще под запретом

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан остаться дома во время праздничных мероприятий в честь Дня России (12 июня) и в день парада Победы (24 июня).

Градоначальник отметил, что массовые мероприятия в столице остаются под запретом, поэтому все празднества лучше посмотреть по телевизору, передает РИА Новости.

"Никакой массовки, зрителей там не должно быть. Лучше ограничить себя в попытках найти массовые мероприятия, лучше этого не делать", - сказал он.

Мэр попросил москвичей продолжать носить маски, перчатки и избегать большого скопления людей. Качественное соблюдение "режима самосохранения" позволит снимать ограничения в столице каждую неделю.

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