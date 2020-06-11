Путин обсудил Сирию и Ливию с королем Иордании

Затронули лидеры и консолидацию усилий в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла II обсудили в четверг по телефону ситуацию в Сирии и Ливии, а также консолидацию усилий в борьбе с коронавирусом.

"Обсуждены предпринимаемые двумя странами меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. С обеих сторон отмечена важность консолидации усилий международного сообщества для преодоления последствий пандемии и выражена готовность к участию в такой совместной работе", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.

Кроме того, лидеры "обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки дня, в частности, ситуации в Сирии, Ливии и по вопросам ближневосточного урегулирования".

Как сообщает пресс-служба Кремля, было условлено "о продолжении контактов на различных уровнях".

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