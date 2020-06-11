Собянин сообщил, когда в Москве начнется массовая вакцинация от COVID-19

Проводится колоссальная работа

Массовая вакцинация жителей Москвы может начаться в декабре 2020 года.

Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал, что сейчас ведется огромная работа по разработке отечественной вакцины, как минимум три из них уже находятся на стадии клинических испытаний.

"Коллеги говорят, что первая вакцина может появится, в августе, сентябре, октябре. Специалисты говорят, что массовое вакцинирование будет возможно уже ближе к Новому году, к зиме", - сказал Собянин.

Мэр рассказал, что сейчас в больничные сети Москвы поступают все новые препараты, и не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения.

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