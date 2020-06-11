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Кремль опубликовал поручения Путина по зарплатам и образованию

19:17
  • четверг
  • 11 июня 2020

Президент распорядился разработать требования к работе школ в условиях COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил выделить 41,7 миллиарда рублей на поддержание уровня зарплат в образовательных и медицинских организациях. Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Первый доклад по этому вопросу должен быть представлен главе государства до 15 июня, далее - ежеквартально.

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Президент также поручил кабмину ускорить подготовку и внесение в нормативную базу изменений, направленных на предоставление студентам права получения на бесплатной основе дополнительной квалификации, в том числе путем освоения образовательных программ профессионального обучения.

Кроме того, правительству предстоит, начиная с 1 сентября 2020 года, обеспечить увеличение общего объема контрольных цифр приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета.

Минпросвещения и Рособрнадзору поручено организовать проверку знаний школьников и их дополнительное обучение по недостаточно освоенным темам. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября.

Путин также поручил разработать требования к работе школ в условиях COVID-19. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Кремля.

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