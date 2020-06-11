Катастрофа в Норильске: арест сотрудников ТЭЦ назвали неоправданной мерой

Все силы должны быть брошены на ликвидацию аварии

Суд арестовал четвертого фигуранта дела о разливе дизельного топлива в Норильске - заместителя главного инженера ТЭЦ-3 Юрия Кузнецова.

Ранее меру пресечения избрали главному инженеру тэплоэлектроцентрали Алексею Степанову, директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и начальнику цеха Вячеславу Старостину. Все трое пробудут в СИЗО до 31 июля. Кроме того, после катастрофы дело о халатности завели на мэра Норильска Рината Ахметчина. Ему обвинение еще не предъявлено.

Арестованным фигурантам предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, повлекшее тяжкие последствия".

В свою очередь директор Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Николай Уткин считает задержание сотрудников ТЭЦ-3 неоправданно жесткой мерой. По его мнению, они сейчас были бы гораздо полезней на месте ликвидации аварии, а не за решеткой, передает "Интерфакс".

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