Депутат МГД: в Конституции впервые закрепляется обязанность государства на всех уровнях власти беречь культуру

Евгений Герасимов прокомментировал поправки в Основной закон России

Председатель комиссии МГД по культуре и коммуникациям Евгений Герасимов прокомментировал поправки к Конституции, касающиеся области культуры. По его словам, на сегодняшний день подано 540 тысяч заявок жителей Москвы на электронное голосование.

"Так, в действующей Конституции вопросы культуры определяются статьёй 44, которая обозначает права и обязанности каждого гражданина в отношении культуры, однако никаких обязанностей государства в отношении культуры в главном законе, имеющем высшую юридическую силу, нет", - сказал Герасимов в разговоре с изданием "Аргументы и факты".

Депутат выразил мнение, что предлагаемые поправки определяют культуру в России уникальным наследием её многонационального народа, которое охраняется государством.

"Таким образом в Конституции впервые закрепляется обязанность государства на всех уровнях власти беречь культуру", - подчеркнул Герасимов.

Он отметил, что теперь изменения гарантируют защиту культуры, закреплённую в Основном законе страны. Герасимов лично зарегистрировал заявку на электронное голосование, присоединившись к москвичам.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля. На порталах mos.ru и gosuslugi.ru открылась запись для участия в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию.

Участниками электронного голосования в Москве могут стать граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале mos.ru или gosuslugi.ru. Подать заявку можно до 14:00 21 июня.

За какие поправки предлагается голосовать

Голосование проводится сразу за или против всех поправок, поэтому для принятия верного и обдуманного решения стоит заранее ознакомиться с предлагаемыми изменениями. Например, в Конституции планируется закрепить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, ежегодную индексацию пенсии и социальных выплат, гарантию адресной поддержки, право на качественную медицинскую помощь для всех россиян вне зависимости от региона, а также роль государства по защите и воспитанию детей и поддержке традиционных семейных ценностей.

Поправками предлагается установить приоритет Конституции России над решениями международных судов, защитить суверенитет и целостность страны. Государство обязуется также создать условия для сохранения природного разнообразия России.

Отдельное внимание уделено выборам Президента и назначению федеральных должностных лиц, запрету для высших должностных лиц России иметь гражданство или вид на жительство иностранного государства, открывать счета и хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках.

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