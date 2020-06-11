"Вот это удар!" Чего общего у Булановой, Роулинг и Рианны?

Фанаты поддержали свою любимицу

Российскую певицу Татьяну Буланову уличили в копировании стиля британской писательницы Джоан Роулинг.

В Сети нашли фотографии, на которых наша артистка и зарубежная писательница стоят в одинаковых зеленых платьях с цветами от американского бренда Oscar de la Renta.

Как удалось выяснить "Комсомольской правде", Роулинг появилась в этом платье в июле 2011 года в Лондоне на премьере фильма "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2". Буланова надела наряд на премию "Шансон года" в 2015 году.

Кроме того, такое же платье, но другого цвета, выбрала для церемонии Brit Awards 2011 певица Рианна.

Несмотря на то, что Буланова оказалась последней из всей троицы, кто примерил на себя это платье, коллеги и фанаты поддержали певицу и отметили, что ей этот наряд идет больше.

"Вот это удар! Да за такое в суд подают. Танюша, на тебе платье смотрится дороже!", - написала юмористка Елена Воробей.

"На Татьяне сидит платье лучше...красавица", - заметила len4ik_76n.

"Афигеть) писательницу за плагиат а-та-та", - прокомментировала anyta_kos.

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