Депутат МГД Николаева предложила увеличить допустимый объем ипотечного кредита под 6,5%

По ее мнению, программу необходимо продлить до конца 2021 года

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева предложила увеличить максимальный размер кредита по льготной ипотеке под 6,5% и продлить эту программу до конца 2021 года. Об этом она сообщила в беседе с журналистами АГН "Москва".

"Вчера на совещании у Андрея Рэмовича Белоусова (первый заместитель председателя правительства России) я как раз высказалась по поводу того, что было бы правильно оценить на какой объем проектов распространяется эта норма. Речь идет о том, что 3 миллиона рублей выделяется в регионах и 8 миллионов рублей - в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти и Московской области. На сегодняшний момент - это примерно 80% региональных проектов и, к сожалению, только 60% проектов в Москве. Поэтому одно из предложений было увеличить объем одного кредита до 12 миллионов рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, и с 3 миллионов рублей до 6 миллионов рублей увеличить в регионах для займа по субсидированной ипотеке под 6,5% для граждан. Это позволяет вовлечь практически до 96% всех проектов Российской Федерации в данную норму", - сказала Николаева, президент "Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства" .

Кроме того, она считает необходимым распространить программу льготной ипотеки и на другие виды строительства, помимо долевого.

"На строительство, которое идет по инвестиционному принципу, когда есть инвестор, он сам строит жилье, а потом уже выводит готовый объект на рынок. Или, например, когда это малоэтажное жилье, где есть частный застройщик, или человек сам строит, имея возможность заложить земельный участок в части обеспечения ипотеки на период строительства, а потом уже построенный и введенный в эксплуатацию дом оформить в качестве залога", - пояснила депутат.

Она добавила, что среди предоставленных предложений была инициатива продлить действие программы льготной ипотеки до конца 2021 года.

"Мы предложили эту программу продлить до конца восстановительного периода - до 1 января 2022 года, то есть до конца следующего года, что даст возможность уже спокойно спланировать долгосрочный тренд и стать залогом устойчивого развития отрасли", - отметила парламентарий.

Николаева обозначила необходимость внимательно изучить, каким образом будет организован сам процесс строительства с учетом санитарно-эпидемиологических норм.

"Все разработки, которые были даны Роспотребнадзором до этого, вырабатывались без учета сегодняшней пандемии. И мы выразили свою готовность совместно проработать и дать соответствующие предложения и для Роспотребнадзора, и для правительства России, чтобы очень оперативно уточнить эти нормы, поскольку мы понимаем, что стройки, которые сейчас работают в этот сложный период, все-таки должны сохранять здоровье работников", - сказала она. По словам депутата, предложения будут рассмотрены в правительстве России.

Программа ипотеки по ставке 6,5% была запущена по поручению президента России Владимира Путина, и будет действовать до 1 ноября. Ставка 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов рублей в других регионах страны.

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