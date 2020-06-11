Итоги пятичасового допроса Ефремова по делу о пьяном ДТП и сбыте наркотиков

Актер уже вернулся в квартиру, где он находится под домашним арестом
В Москве завершился пятичасовой допрос актера Михаила Ефремова в рамках двух уголовных дел. Разговор с артистом проходил в Главном следственном управлении МВД по Москве.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского управления полиции, по делу о сбыте наркотиков Ефремов находится в статусе свидетеля.
К настоящему моменту Ефремов уже вернулся в квартиру, где он находится по решению суда под домашним арестом.
8 июня Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. В крови артиста нашли алкоголь и наркотики. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы по делу о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.
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