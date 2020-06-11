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Итоги пятичасового допроса Ефремова по делу о пьяном ДТП и сбыте наркотиков

21:29
  • четверг
  • 11 июня 2020

Актер уже вернулся в квартиру, где он находится под домашним арестом

В Москве завершился пятичасовой допрос актера Михаила Ефремова в рамках двух уголовных дел. Разговор с артистом проходил в Главном следственном управлении МВД по Москве.

Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека
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Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского управления полиции, по делу о сбыте наркотиков Ефремов находится в статусе свидетеля.

К настоящему моменту Ефремов уже вернулся в квартиру, где он находится по решению суда под домашним арестом.

8 июня Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. В крови артиста нашли алкоголь и наркотики. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы по делу о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека.

Видео: в деле Михаила Ефремова появились новые подробности

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