Уловки и обходные пути: что говорят эксперты о деле Ефремова

Популярность является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством?

Актер Михаил Ефремов отправлен под домашний арест после того, как он в стадии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы, убив человека. Эта трагедия стала поводом для нового витка давнего спора. Популярность является смягчающим или, напротив, отягчающим преступление обстоятельством? Если бы этот спор был сугубо абстрактным, его, наверное, можно было бы вести бесконечно долго. Но в реальности всё совершенно конкретно: две полосы, выезд на встречку, удар. Кажется, всё ясно. Но всем ли? Не раз бывало: те, кто на дороге не смог - особенно, по понятной причине - справиться с управлением, потом начинали изо всех сил, так сказать, "лавировать". И подчас - небезуспешно. Именно поэтому так много людей с таким интересом наблюдают за исходом данного дела. Во всех смыслах знакового.

Очевидцы аварии и автоэксперты говорят, что в этом столкновении у Сергея Захарова практически не было шансов. Рабочая лошадка - фургон "Лада" против дорогого внедорожника, который больше, тяжелее и выше, и чей водитель даже не пытался избежать ДТП.

У знаменитого актера в машине сработали все подушки безопасности. На нем - ни царапины. У фургона "Лада" подушек не было. И у курьера из Рязани перелом шейных позвонков, черепно-мозговая травма, пробитые легкие от сломанных ребер, обильное кровотечение.

Михаил Ефремов о тяжких последствиях еще не знает, а точнее, не способен их осознать, но искренне верит, что в случае чего, сработает и другая, на этот раз финансовая подушка безопасности.

- Я его вылечу. - Вы же не доктор. - Зато у меня денег…

Но если бы все было так просто. За жизнь Сергея Захарова всю ночь боролись хирурги института имени Склифосовского. Спасти тяжелого пациента не удалось. И тут никакие деньги бы не помогли. Следователи уже восстановили маршрут Михаила Ефремова, который привел к трагедии. Он вышел из дома, на автомобиле направился в любимый паб, который почему-то работал во время последнего дня изоляции. На этих кадрах видно, как неуверенно паркуется актер, не соблюдая разметку, хотя места полно. Чуть не задавил пешеходов, заехал на бордюр. Судя по всему, “догнавшись” в баре, Ефремов снова садится в машину. Проезжает по Глазовскому переулку. При выезде на Садовое чуть не сталкивается с легковушкой. А через пять минут и несколько сотен метров будто “выключается” за рулем. На повороте он даже не пытается ни свернуть, ни затормозить, идя наперерез встречному потоку.

Впрочем, это было очевидно и без признания. Актер шатался, что-то бессвязно мычал. И очень был озабочен отсутствием сигарет. Стрелял покурить у очевидцев. А позже экспертиза выяснит, что Ефремов не только пил. В его крови бутылка водки, кокаин, марихуана и сильные снотворные.

Только в этом году Михаил Ефремов 10 раз привлекался за нарушение правил. Всего же за внедорожником Ефремова числится 155 штрафов на общую сумму 275 тысяч рублей. Мировой суд шесть раз заводил на него дело о неуплате и мог отправить на 15 суток. Каждый раз обходилось. На этот раз ему грозит от 5 до 12 лет. Пока Сергей Захаров боролся за жизнь, актер отсыпался, почему-то у друзей. Жаловался на здоровье, вызывал скорую помощь. И лишь через пять часов впустил полицейских.

- Я сейчас в никаком состоянии. Говорить не могу. Ничего не понимаю. - Вы помните, что произошло вчера? - Автоавария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке. - Вы были пьяны? - Вероятно. - Сколько вы выпили вчера? - Не помню.

Родственники погибшего выражали опасение, что известность и деньги позволят Ефремову избежать наказания. Теперь уже очевидно - не позволят. Чем резонанснее дело, тем тяжелее его спустить на тормозах. Расследованием займется Главное следственное управление Москвы, под контролем прокурора города. На ситуацию обратили внимание в Кремле, назвав её трагедией. В Госдуме пообещали следить за тем, чтобы следствие было беспристрастным. У Сергея Захарова двое детей, жена и пожилая мать.

"Мать осталась в деревне. 86 лет. Он каждый выходные приезжал, привозил продукты, потому что она себя уже не обслуживает. Без разницы. Артист, не артист. Чиновник, не чиновник. Самое главное, что он был пьян. Вот это больше всего шокирует", - заявил Валерий Захаров, брат погибшего.

Сергей Захаров работал в Москве вахтовым методом. Две недели дома, две - здесь. Михаил Ефремов жаловался, что во время самоизоляции не может пить так же много, как раньше. Дома - дети и внуки. А питейные заведения закрыты. Актер любил не просто пить, а пить публично. Поругаться с полицейскими на улице. Потребовать в одном халате еще 50 граммов на "Кинотавре". Или выйти на сцену пьяным и начать препираться со зрителями, как это было в Самаре.

Ефремов признавался, что пьет с 13 лет. Хотя алкоголиком себя не считает. "Я подбухиваю. Вот так бы я сказал. Я не алкоголик. Я жизнерадостный пьяница", - говорил актер.

Из образа жизни Ефремова многие делают вывод, что за руль пьяным он сел не в первый раз. Мол, что называется, проносило, и итог закономерен. Теперь этого уже не доказать, да и не столь важно. Общество разделилось на два лагеря. Одни считают, что талант нужно "понять и простить". Другие, напротив - что популярность лишь отягощает содеянное, поскольку ее носитель - пример для подражания. Так кто же теперь предстанет перед судом? Продолжатель знаменитой актерской династии, заслуженный артист и, безусловно, талант или гражданин Ефремов, который напился, сел за руль и убил человека.

"На тот момент человек еще был жив, который пострадал. Этот парень из Рязани. Соответственно он был задержан, Ефремов, допрошен и к нему была применена мера пресечения. В данном случае была подписка о невыезде. Это нормальная практика, поскольку ДТП - это преступление по неосторожности", - сказал адвокат Алишер Захидов.

И в этом - главная загвоздка. Пьяное ДТП со смертельным исходом не предполагает умысла. А потому наказывается не как умышленное убийство. И это положение Уголовного кодекса многие сейчас требуют радикально изменить, чтобы нетрезвый автовладелец, по чьей вине погиб человек, приравнивался к убийце. А пока же в обществе гадают, сколько получит Ефремов. Но есть сухая статистика Верховного суда. Подавляющее большинство водителей получают минимальные сроки. И, например, в прошлом году никто, ни разу не получил максимальные 12 лет. Это не считая возможности альтернативных вариантов.

"Меня больше беспокоит ситуация с возможными так называемыми обходными путями. Ну, вроде, пока все идет нормально. Просто есть очень много таких уловок, я не буду сейчас про них рассказывать, которые позволяют виновнику даже самого тяжелого ДТП либо уйти от ответственности, либо снизить тяжесть последствий для виновника. И, я думаю, что публичность, как раз поможет достичь справедливого наказания", - заявил член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов.

Погибшего Сергея Захарова сегодня в родном селе Константиново Рязанской области проводили в последний путь. В местной церквушке прошло отпевание. Родные, близкие принесли 14 венков. Венка от виновника трагедии не было. Самого Михаила Ефремова, помещенного под домашний арест, в это время везли на допрос. Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков. Впрочем, следователи задавали вопросы по всем эпизодам, которые привели к аварии. А в ближайшее время актера ожидает психолого-психиатрическая экспертиза.

Александр Огородников. Екатерина Симанович. "В Центре событий".

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