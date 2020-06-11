В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв достигло 3 187

В Москве за прошедшие сутки скончались 49 пациентов с коронавирусной инфекцией.

"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3 187.

В оперштабе напомнили, что в случае симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

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