ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве за сутки выявлено 1714 больных коронавирусом

11:04
  • пятница
  • 12 июня 2020

Число заразившихся уменьшается

 1714 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 202 935 человек, умерли 3 187 пациентов. 
Принятые в Москве меры помогли спасти жизнь тысяч горожан

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России во время проведения парада Победы 24 июня. Градоначальник напомнил, что в столице пока запрещены массовые мероприятия.

В городе постепенно снимаются ограничения: отменены цифровые пропуска, сняты блокировки социальных карт у пенсионеров. Дальнейшую возможность еженедельного снятия ограничений в столице обеспечит продолжение соблюдения москвичами эпидемиологических мер и правил социального дистанцирования.

По состоянию на 12 июня, в России зарегистрировано более 511 тысяч случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 6 715 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 7,4 миллиона человек, умерло более 420 тысяч заразившихся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.