В Москве за сутки выявлено 1714 больных коронавирусом

Число заразившихся уменьшается

1714 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 202 935 человек, умерли 3 187 пациентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России во время проведения парада Победы 24 июня. Градоначальник напомнил, что в столице пока запрещены массовые мероприятия.

В городе постепенно снимаются ограничения: отменены цифровые пропуска, сняты блокировки социальных карт у пенсионеров. Дальнейшую возможность еженедельного снятия ограничений в столице обеспечит продолжение соблюдения москвичами эпидемиологических мер и правил социального дистанцирования.

По состоянию на 12 июня, в России зарегистрировано более 511 тысяч случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 6 715 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 7,4 миллиона человек, умерло более 420 тысяч заразившихся.

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