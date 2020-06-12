Ещё 2255 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

Из больниц выписываются всё больше людей

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 255 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 118 тысяч.

В Москве наблюдается снижение темпа прироста заболеваемости. С 9 июня в городе отменён режим цифровых пропусков, разрешены прогулки, открываются непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг.

Следующие два этапа снятия ограничений в Москве планируются на 16 и 23 июня: откроются стоматологические клиники, музеи, выставочные залы и зоопарки, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства.

По данным на 12 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 202 935 пациентам, умерли с начала пандемии 3 187 человек. В России больных зарегистрировано 511 тысяч, в мире 7,4 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли более 420 тысяч человек.

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