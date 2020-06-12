В России зарегистрировано более 511 тысяч инфицированных коронавирусом

Кривая заражений идёт вниз

За сутки в России зафиксировано 8 987 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 511 423 человека с COVID-19. Третью неделю Москва не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 1 714 больных.

В некоторых российских регионах ситуация с коронавирусом всё ещё остаётся сложной, но большая часть субъектов показывают положительную динамику. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19. В их число вошли Москва и Тюменская область. Число выявляемых ежесуточно новых случаев заражения в столице снижается с середины мая, когда в городе за день фиксировалось порядка пяти тысяч случаев заражения.

Тем не менее, министр призвал всех граждан страны соблюдать меры предосторожности. По его словам, в будущем возможно использование разных форматов ограничений в зависимости от обстановки в конкретном регионе.

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