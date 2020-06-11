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Названы недопустимые для профилактики COVID-19 препараты

22:20
  • четверг
  • 11 июня 2020

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделал важное заявление

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что антималярийные препараты нельзя использовать для профилактики COVID-19. Об этом пишет издание argumenti.ru.

"Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве, там, аллергических реакций, нарушения ритма и ряда других", - заявил Мурашко в эфире "Россия 1", отметив, что эти препараты рецептурные, выдаются только по назначению врача.

Пандемия коронавируса в России идет на спад, число выявленных случаев заражения снижается, растет число выздоровевших. 41 регион уже перешёл к первому этапу снятия ограничений, ещё десять к этому  готовы. Шесть регионов перешли на второй этап, а ритм задает Москва. В столице уже отменены самоизоляция и пропускной режим, снова работают парикмахерские и салоны красоты, открываются театры, можно сходить в кино, разрешается посещение кладбищ.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, массовая вакцинация жителей Москвы может начаться в декабре 2020 года.

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