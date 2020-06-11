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В Минздраве не исключили чередование карантина и его отмены

22:35
  • четверг
  • 11 июня 2020

Ограничение могут вводить, например, в выходные дни

В России на случай ухудшения ситуации с коронавирусом разрабатывают "плавающий" режим ограничений из-за коронавируса.

Такой вариант предусматривает чередование карантина и его отмены, то есть периодическое возвращение к ограничениям, например, на выходные дни, объяснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует в этих моделях и может использоваться", - объяснил глава ведомства.

Кроме того, Мурашко призвал воздержаться от походов в гости, несмотря на снятие режима самоизоляции во многих регионах России, передает издание argumenti.ru.

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