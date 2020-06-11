Легкомоторный самолет разбился под Рязанью

Пилот погиб

В Рязанской области потерпел крушение легкомоторный двухместный самолет "Бекас".

ЧП произошло около восьми вечера 11 июня вблизи деревни Сасыкино Шиловского района. Самолет задел линии электропередач и потерпел крушение. Пожара на земле не было, машина упала далеко от жилых домов.

Пилот, управляющий воздушным судном, погиб, сообщает "Интерфакс". Начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"