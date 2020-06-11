ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Легкомоторный самолет разбился под Рязанью

23:03
  • четверг
  • 11 июня 2020

Пилот погиб

В Рязанской области потерпел крушение легкомоторный двухместный самолет "Бекас".

ЧП произошло около восьми вечера 11 июня вблизи деревни Сасыкино Шиловского района. Самолет задел линии электропередач и потерпел крушение. Пожара на земле не было, машина упала далеко от жилых домов.

Пилот, управляющий воздушным судном, погиб, сообщает "Интерфакс". Начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет Бекас
Самолет Бекас
Последствия падения легкомоторного самолета в Рязанской области
Последствия падения легкомоторного самолета в Рязанской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.