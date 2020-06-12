Страна с размахом отмечает День России

Многие акции проходят в онлайн-формате

Общий праздник для всех граждан нашей страны. Сегодня - День России. Именно 12 июня 20 лет назад была принята декларация о государственном суверенитете. А спустя ровно год, в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные выборы президента.

Официально этот день стал праздником только в 1994 году, а в 2002-м за ним закрепилось современное название. Торжества проходят во всех регионах. Уже в ближайшее время на Поклонной горе в Москве начнётся церемония подъёма государственного флага. Участие в ней примет Владимир Путин.

Кроме того, глава государства вручит золотые медали Героям труда. В преддверии праздника дом правительства окрасился в цвета российского триколора, а стены Кремля подсветили красочной проекцией с государственной символикой и видеороликами, посвящёнными героям современной России. Это, в первую очередь, конечно же, врачи и волонтёры, которые в последние месяцы были на передовой в борьбе с пандемией, сообщает "ТВ Центр".

Ещё одна награда за вклад добровольцев - памятная медаль, которую президент учредил ещё накануне. Из-за действующих ограничений - массовых торжеств не будет. Но по всей стране проходят онлайн-акции и флешмобы. Люди вывешивают на балконах российские флаги, украшают окна квартир государственной символикой и поздравлениями. К этой акции уже присоединились студенты МИФИ, сотрудники магазинов, аэропортов, а также Российской государственной библиотеки - знаменитой Ленинки.

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