На Дальнем Востоке прошли торжества в честь Дня России

На кораблях торжественно подняли флаг страны

12 июня - День России. Первыми его начали отмечать праздник начали на Дальнем Востоке. Там российские триколоры подняли на кораблях Тихо-океанского флота. Под гимн Российской Федерации на крейсере "Варяг" взвивается главный символ военно-морского флота - Андреевский флаг. Экипажи пришвартованных во Владивостоке кораблей выстроились на палубах по стойке смирно. Они, моряки-тихоокеанцы, одними из первых в стране открывают торжества в честь государственного праздника.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы. В регионах, где ещё сохраняется режим повышенной готовности, мероприятия проводят со всеми мерами безопасности. Массовые концертные программы сегодня отменены. Но гимн России поют практически в каждом регионе, сообщает "ТВ Центр".

В Калмыкии на балконы вышли студенты государственного университета. ((ЗК)) А на Таймыре гимн России на своих родных языках исполнили коренные малочисленные народы. И конечно главный участник всех праздничных акций сегодня - российский триколор. На Итурупе, на смотровой площадке вулкана Баранского, несмотря на шквалистый ветер, развернули огромное полотно длиной 12 метров. Государственный символ удерживали 50 школьников.

В Чите, на стадионе, активисты из тысячи флагов выложили надпись: "Россия". А затем парашютисты украсили триколорами небо, спустившись с высоты 1200 метров. Самое большое граффити в мире сегодня пишут на Саяно-Шушенской ГЭС 15 художников со всей страны: надпись "Россия" высотой 570 метров. Чтобы создать такой рисунок, задействовали два подъёмных крана.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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