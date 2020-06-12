Космонавты обратились к россиянам с борта МКС

Они поздравили граждан страны с Днём России

Поздравления с Днём России звучат из космоса. Обращение к соотечественникам записали Анатолий Иванишин и Иван Вагнер - члены 63-ей экспедиции МКС. По словам космонавтов, этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей родины, с уверенностью смотрит в её будущее, увлечённо и ответственно строит настоящее, сообщает "ТВ Центр".

"Для каждого из нас Россия – это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности впредь и будут объединять нас, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны. Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие!" – сказал Иван Вагнер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"