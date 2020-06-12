Собянин поздравил москвичей с Днём России

Москва выйдет из испытаний ещё более крепкой, отметил мэр

С Днём России москвичей поздравил мэр столицы. В своём обращении Сергей Собянин отметил: гордость за страну и сплочённость вокруг общей цели помогает всем нам преодолевать трудности и с уверенностью смотреть в будущее, сообщает "ТВ Центр".

Мэр напомнил: "На долю Отчизны выпадало немало испытаний, из которых она выходила ещё более сильной и крепкой. Так будет и в этот раз: победив пандемию коронавируса, мы добьёмся новых успехов в созидании и развитии".

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