ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские регионы возвращаются к привычному ритму жизни

14:25
  • пятница
  • 12 июня 2020

Снимаются ограничения, введённые из-за коронавируса

В России постепенно снимаются ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Вновь открывают двери торговые центры, гостиницы, музеи и не только. Регионы возвращаются к привычному ритму жизни. В Ленинградской области детские лагеря готовятся принимать первые смены, а в Подмосковье заработали летние веранды кафе. Тем не менее, некоторые ограничения по-прежнему сохраняются. Например, закрыты кинотеатры.
Попова определила переходные периоды для снятия ограничений

Посткоронавирусный мир меняет правила, но развлечения, к которым все так привыкли, возвращаются. С середины мая московские власти начали смягчать ограничения. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, непродовольственные магазины. Люди стали выходить на работу. Впрочем, Сергей Собянин попросил работодателей не торопиться открывать офисы, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на то, что город постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни вирус ещё не побеждён. Маски и перчатки – обязательный аксессуар для посетителей парков.

Ежедневно из больниц выписывают больше пациентов, чем туда поступает,  это уже победа. Столичные медики после напряжённых двух месяцев работы, наконец, смогли вздохнуть. И теперь помогают другим регионам. В аэропорту "Шереметьево" встречают бригады врачей, которые возвращаются домой после двухнедельной командировки из Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии. На смену им уже отправились другие.

Море уже ждёт первых туристов. Бронировать отдых в Крыму можно с 1 июля. В туристических фирмах говорят, что популярность крымского курорта в этом году выросла в 20 раз.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Детский лагерь
Детский лагерь
Выброшенная медицинская маска
Выброшенная медицинская маска
Салон красоты
Салон красоты
Торговый центр
Торговый центр
Отдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.