Российские регионы возвращаются к привычному ритму жизни

Снимаются ограничения, введённые из-за коронавируса

В России постепенно снимаются ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса. Вновь открывают двери торговые центры, гостиницы, музеи и не только. Регионы возвращаются к привычному ритму жизни. В Ленинградской области детские лагеря готовятся принимать первые смены, а в Подмосковье заработали летние веранды кафе. Тем не менее, некоторые ограничения по-прежнему сохраняются. Например, закрыты кинотеатры.

Посткоронавирусный мир меняет правила, но развлечения, к которым все так привыкли, возвращаются. С середины мая московские власти начали смягчать ограничения. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, непродовольственные магазины. Люди стали выходить на работу. Впрочем, Сергей Собянин попросил работодателей не торопиться открывать офисы, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на то, что город постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни вирус ещё не побеждён. Маски и перчатки – обязательный аксессуар для посетителей парков.

Ежедневно из больниц выписывают больше пациентов, чем туда поступает, это уже победа. Столичные медики после напряжённых двух месяцев работы, наконец, смогли вздохнуть. И теперь помогают другим регионам. В аэропорту "Шереметьево" встречают бригады врачей, которые возвращаются домой после двухнедельной командировки из Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии. На смену им уже отправились другие.

Море уже ждёт первых туристов. Бронировать отдых в Крыму можно с 1 июля. В туристических фирмах говорят, что популярность крымского курорта в этом году выросла в 20 раз.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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