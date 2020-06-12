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Как "Единая Россия" помогает московским больницам

12:43
  • пятница
  • 12 июня 2020

ВОлонтёры привезли в лечебные учреждения воду

В Москве активисты "Единой России" оказывают помощь столичным больницам. Перед визитом в медучреждения они интересуются, что необходимо персоналу.
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Так, в преддверии государственного праздника они посетили одну из клиник, где лечат инфицированных коронавирусом. В рамках акции волонтёры передали коллективу бутилированную воду. На встрече с врачами они отметили высочайший уровень организации работы больницы в период пандемии, а также профессионализм сотрудников, сообщает "ТВ Центр".

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