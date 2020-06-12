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В День России по всей стране пекут пироги в знак благодарности

12:39
  • пятница
  • 12 июня 2020

Стартовала масштабная акция

"Испеки пирог и скажи "спасибо" - масштабная акция с таким названием стартовала ко Дню России по всей стране. Главная идея - собственноручно приготовить кулинарное изделие, можно украсить его триколором и подарить тому, кого особенно хочется отблагодарить.
Страна с размахом отмечает День России

В разных регионах сегодня пекут пироги для ветеранов, многодетных и малоимущих семей. Шеф-повара дают мастер-классы по приготовлению национальных блюд в онлайн-режиме, сообщает "ТВ Центр".

В Москве пекут пироги для врачей и волонтёров в знак благодарности за их непростой труд. В период распространения коронавируса им не раз отправляли такие вкусные подарки. Сегодня осетинские пироги доставят в больницу в Коммунарке.

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