В День России по всей стране пекут пироги в знак благодарности

Стартовала масштабная акция

"Испеки пирог и скажи "спасибо" - масштабная акция с таким названием стартовала ко Дню России по всей стране. Главная идея - собственноручно приготовить кулинарное изделие, можно украсить его триколором и подарить тому, кого особенно хочется отблагодарить.

В разных регионах сегодня пекут пироги для ветеранов, многодетных и малоимущих семей. Шеф-повара дают мастер-классы по приготовлению национальных блюд в онлайн-режиме, сообщает "ТВ Центр".

В Москве пекут пироги для врачей и волонтёров в знак благодарности за их непростой труд. В период распространения коронавируса им не раз отправляли такие вкусные подарки. Сегодня осетинские пироги доставят в больницу в Коммунарке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"