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Учёный рассказал о влиянии жары на распространение коронавируса

19:47
  • пятница
  • 12 июня 2020

Расслабляться ещё рано

Жара не предотвратит распространение коронавируса. Об этом предупредил россиян главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Ультрафиолет негативно влияет на вирусы, но распространение инфекции это не остановит.
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"Многие микроорганизмы, и в том числе новый коронавирус, погибают при  воздействии ультрафиолета. Правда, передача возбудителя может и не замедлиться", - сказал учёный в интервью "Парламентской газете". Он привёл пример распространения вируса в Южной Америке, где сейчас много случаев заражения. Там сейчас стоит жара, но больных меньше не становится.

По мнению Брико, россиянам необходимо соблюдать изоляционно-ограничительные мероприятия. Это социальное дистанцирование, ношение масок в общественных местах, транспорте и магазинах.

По данным на 12 июня, в России зарегистрировано более 511 тысяч инфицированных коронавирусом, в Москве – 202 тысячи человек. Кривая заражений вторую неделю идёт вниз, из больниц выписываются всё больше пациентов, вылечившихся от болезни.

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