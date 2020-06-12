Учёный рассказал о влиянии жары на распространение коронавируса

Расслабляться ещё рано

Жара не предотвратит распространение коронавируса. Об этом предупредил россиян главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Ультрафиолет негативно влияет на вирусы, но распространение инфекции это не остановит.

"Многие микроорганизмы, и в том числе новый коронавирус, погибают при воздействии ультрафиолета. Правда, передача возбудителя может и не замедлиться", - сказал учёный в интервью "Парламентской газете". Он привёл пример распространения вируса в Южной Америке, где сейчас много случаев заражения. Там сейчас стоит жара, но больных меньше не становится.

По мнению Брико, россиянам необходимо соблюдать изоляционно-ограничительные мероприятия. Это социальное дистанцирование, ношение масок в общественных местах, транспорте и магазинах.

По данным на 12 июня, в России зарегистрировано более 511 тысяч инфицированных коронавирусом, в Москве – 202 тысячи человек. Кривая заражений вторую неделю идёт вниз, из больниц выписываются всё больше пациентов, вылечившихся от болезни.

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