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Рестораторы Москвы согласовали правила работы с Роспотребнадзором

13:16
  • пятница
  • 12 июня 2020

16 июня открываются летние веранды

Московские рестораторы поддержали рекомендации Роспотребнадзора по организации работы после снятия режима ограничений. Глава Федерации рестораторов России Игорь Бухаров заявил, что члены организации готовы их выполнять.
Назван главный способ защиты от COVID-19 в летних кафе и ресторанах

"Мы готовы соблюдать эти рекомендации, потому что нам нужно открываться. Этих мер достаточно и их необходимо соблюдать для того, чтобы не было никаких проблем с так называемым перекрестным заражением", - отметил Бухаров.

На площадках сети ресторанов "Теремок" уже расставляют столы и проводят дезинфекцию. Проще соблюдать требования для летних веранд, для ресторанов условия чуть жестче, сказал основатель сети Михаил Гончаров.

16 июня в столице откроются летние веранды кафе и ресторанов, напомнил первый глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Полностью предприятия питания заработают 23 июня.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, перед началом смены работникам общепита будут измерять температуру. Они будут обязаны носить маски и пользоваться антисептиками. Дезинфекция всех контактных поверхностей должна проводиться каждые 2-4 часа.

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