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Депутат Мосгордумы Картавцева: Москва готова ко второй волне эпидемии коронавируса

13:25
  • пятница
  • 12 июня 2020

У города есть силы для борьбы с болезнью

Москва выстояла в поединке с первой волной коронавируса и при необходимости готова ко второй волне. С таким заявлением выступила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.
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Она назвала нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Москве заслугой медиков, оперативного штаба, правительства и самих горожан. Парламентарий не исключила подъёма заболеваемости с сентября по ноябрь.

Депутат отметила высокий уровень готовности медицинского персонала Москвы к возможной второй волне коронавируса. "У нас подготовлены врачи и медперсонал, мы делимся опытом с регионами. Наши медики получили большой опыт борьбы с COVID-19 на первых этапах и уже понимают симптомы, выработаны схемы лечения", - сказала Картавцева в интервью АГН "Москва".

Она призвала москвичей не расслабляться и соблюдать все рекомендации и ограничения. "Самая главная цель – сохранение здоровья и жизней миллионов москвичей", - сказала парламентарий.

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