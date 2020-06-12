Депутат Мосгордумы Картавцева: Москва готова ко второй волне эпидемии коронавируса

У города есть силы для борьбы с болезнью

Москва выстояла в поединке с первой волной коронавируса и при необходимости готова ко второй волне. С таким заявлением выступила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Она назвала нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Москве заслугой медиков, оперативного штаба, правительства и самих горожан. Парламентарий не исключила подъёма заболеваемости с сентября по ноябрь.

Депутат отметила высокий уровень готовности медицинского персонала Москвы к возможной второй волне коронавируса. "У нас подготовлены врачи и медперсонал, мы делимся опытом с регионами. Наши медики получили большой опыт борьбы с COVID-19 на первых этапах и уже понимают симптомы, выработаны схемы лечения", - сказала Картавцева в интервью АГН "Москва".

Она призвала москвичей не расслабляться и соблюдать все рекомендации и ограничения. "Самая главная цель – сохранение здоровья и жизней миллионов москвичей", - сказала парламентарий.

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