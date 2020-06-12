Путин обратился к россиянам с Поклонной горы

Президент поздравил граждан страны с праздником

Просторы России от Калининграда до Курил, от севера до Крыма наполнены великой славой. С такими словами обратился президент Владимир Путин к гражданам страны в День России.

Глава государства принял участие в церемонии подъёма флага России на Поклонной горе в Москве. Это первое публичное появление Путина после снятия ограничений из-за коронавируса. Церемонию поднятия флага сопровождали песня "Славься, славься, родина - Россия!" и государственный гимн.

Выступление на торжественной церемонии президент начал с поздравления всех граждан России и соотечественников за рубежом, всех, для кого 12 июня наполнено сокровенным смыслом.

Для каждого из нас Родина - это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству.

Как сказал глава государства, чувство Родины во все времена помогало народу России пройти через невзгоды, выстоять и сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы.

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