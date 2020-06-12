Трамп обратился к россиянам через посла в Москве

Президент поздравил граждан с Днём России

Президент США Дональд Трамп поздравил жителей нашей страны с Днём России. Правда, сделал он это не лично, а через своего посла в Москве Джона Салливана.

"От имени президента Трампа и американского народа поздравляю россиян с Днём России", - сказал глава дипмиссии в видеообращении, которое он опубликовал у себя в Twitter.

С праздником россиян поздравил и госсекретарь США Майк Помпео. Он напомнил о сотрудничестве США и СССР во время Второй мировой войны. "Мы никогда не должны забывать, что в конечном итоге сотрудничество великих держав, в том числе и наших двух стран, покончило с нацистской агрессией в Европе", - заявил Помпео.

Ещё одно поздравление пришло из Лондона. Королева Великобритании направила поздравления российскому народу по случаю Дня России.

"Я с большим удовольствием направляю самые тёплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время", - отметила королева.

12 июня отмечается День России. Праздник появился в календаре в 1991 году в честь принятия Декларации о государственном суверенитете.

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