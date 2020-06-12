Путин в День России вручил награды лучшим людям страны

Церемония прошла на Поклонной горе

В Москве на Поклонной горе прошла церемония подъёма государственного флага. Участие в ней принял Владимир Путин. Сразу после этого президент вручил медали "Герой труда" выдающимся россиянам, тем, кто достиг значимых для страны результатов в государственной и общественной деятельности и внёс вклад в социально-экономическое развитие страны.

В начале своего выступления Владимир Путин поздравил с праздником всех граждан и наших соотечественников за рубежом. И подчеркнул: чувство Родины всегда помогало народу России отвечать на любые вызовы.

У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловно уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества. К нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре. Сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа.

Золотые звёзды Героев Труда в этом году получили четверо наших соотечественников: Леонид Белых, который более 20 лет возглавляет Улан-Удэнский авиационный завод, выпускающий легендарные вертолёты МИ-8; оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин. Звезду Героя труда получил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, он посвятил себя делу спасения жизни и помощи детям.

Особые слова президент адресовал Юрию Соломину, который более 30 лет возглавляет Малый театр, сохраняет и преумножает его традиции. Не смог присутствовать на церемонии Дмитрий Миндиашвили - выдающийся тренер и основатель красноярской школы борьбы. Ему медаль вручат позднее.

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