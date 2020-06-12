"Это же психушка": на звезду "Глухаря" напали в супермаркете

Актрису оскорбила покупательница

На звезду сериала "Глухарь" Викторию Тарасову напали в супермаркете. Актриса нарушила правила и пошла туда без перчаток. Сотрудники магазина претензий не высказывали, зато на кассе на Тарасову набросилась рядовая покупательница.

Женщина указала актрисе на отсутствие перчаток и кинула ей в лицо упаковку губок для мыться посуды после того, как Тарасова до них дотронулась. "Губки были в упаковке. Неужели она думает, что их никто не трогал, когда они лежали на полке. Это же психушка!" - возмущается актриса.

Тарасова не вступала с обидчицей ни в словесный, ни в физический контакт. Позже она признала, что из-за пандемии коронавируса люди стали более агрессивными.

"Разбушевавшуюся тётеньку было не остановить. Я, естественно, в драку не полезла, силой отвечать не стала", - рассказала Тарасова.

48-летняя актриса призналась, что перчатки она не носит, но у неё всегда есть с собой антисептик. "Я не люблю резину. Я ношу с собой антисептик, которым регулярно обрабатываю руки. Считаю, что этого вполне достаточно", - приводит слова звезды "Глухаря" издание "Собеседник".

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