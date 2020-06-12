Адвокат назвал сумму, которая спасёт Ефремова от тюрьмы

Нужно помочь родственникам погибшего, считает юрист

Адвокат Павел Левшун рассказал, какая сумма поможет Михаилу Ефремову избежать тюрьмы. По мнению юриста, если артист заплатит родственникам погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова 100 миллионов рублей, то ему удастся избежать наказания.

"Ефремов мог бы найти для компенсации 50 миллионов рублей, даже если эти деньги пришлось бы где-то занять. А уже перед самим судебным процессом перевести Захаровым ещё 50 миллионов и зафиксировать это документально", - сказал адвокат в интервью "Комсомольской правде". По его мнению, раскаяние нужно подтверждать не только словами, но и реальными делами.

За пьяное ДТП с погибшим Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии. Эксперты полагают, что суд вынесет артисту справедливое наказание. Низший предел по соответствующей уголовной статье – 5 лет.

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Находясь за рулём своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения Ефремов выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем, за рулём которого был житель Рязани Сергей Захаров. Позже он скончался в больнице.

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