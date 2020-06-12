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Адвокат назвал сумму, которая спасёт Ефремова от тюрьмы

15:18
  • пятница
  • 12 июня 2020

Нужно помочь родственникам погибшего, считает юрист

Адвокат Павел Левшун рассказал, какая сумма поможет Михаилу Ефремову избежать тюрьмы. По мнению юриста, если артист заплатит родственникам погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова 100 миллионов рублей, то ему удастся избежать наказания.
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"Ефремов мог бы найти для компенсации 50 миллионов рублей, даже если эти деньги пришлось бы где-то занять. А уже перед самим судебным процессом перевести Захаровым ещё 50 миллионов и зафиксировать это документально", - сказал адвокат в интервью "Комсомольской правде". По его мнению, раскаяние нужно подтверждать не только словами, но и реальными делами.

За пьяное ДТП с погибшим Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии. Эксперты полагают, что суд вынесет артисту справедливое наказание. Низший предел по соответствующей уголовной статье – 5 лет.

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Находясь за рулём своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения Ефремов выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем, за рулём которого был житель Рязани Сергей Захаров. Позже он скончался в больнице.

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