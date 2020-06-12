Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Супруга президента находится в изоляции

Жена президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что у неё выявлен коронавирус. "Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданный результат, учитывая, что я и моя семья продолжает следовать правилам - маски, перчатки, минимум контактов", - написала Елена Зеленская на своей странице в соцсети.

Она уточнила, что у её детей и мужа результаты отрицательные, а сама она чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от семьи.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что он сам хотел специально заразиться коронавирусом, но от этого шага его отговорили советники и врачи. Глава Незалежной намеревался продемонстрировать своим согражданам, что это, как он выразился, не чума.

С начала пандемии на Украине зарегистрировано 29 753 случая заражения COVID-19, умерли 870 заболевших.

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