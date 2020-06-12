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Путин убеждён в поддержке гражданами поправок в Конституцию

16:52
  • пятница
  • 12 июня 2020

Президент поздравил россиян с праздником и вспомнил историю страны

Владимир Путин уверен в том, что поправки в Конституцию будут поддержаны гражданами страны. Выступая в День России на Поклонной горе, где прошла церемония поднятия государственного флага, президент особо остановился на поправках, направленных на защиту исторической правды и незыблемость границ России.
Путин обратился к россиянам с Поклонной горы

Глава государства упомянул сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле.

"Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан", - сказал Владимир Путин.

Президент поздравил всех граждан с Днём России и отметил, что на бескрайних просторах нашей страны созидалась тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству.

После церемонии поднятия российского флага Путин наградил особо отличившихся россиян государственными наградами. Среди тех, кто удостоен звезды Героя Труда - оператор Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин и режиссёр Юрий Соломин.

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