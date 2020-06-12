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"Соседские яблони обдирали": Песков рассказал о своём детстве

15:33
  • пятница
  • 12 июня 2020

Представитель Кремля дал совет молодёжи

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков откровенно рассказал о своём детстве и дал советы подрастающему поколению. Представитель Кремля в День России ответил на вопросы участников движения "Юнармия" в рамках акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию".
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Песков посоветовал детям больше читать и заниматься спортом. Про своё детство он вспоминает так. "В детстве я ничего примечательного не делал. Детство было обычное, как у всех: и хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали", - признался Песков.

Он порекомендовал молодёжи уделить внимание зарубежной классике – романам Жюля Верна, Чарльза Диккенса, Марка Твена. Из современников лучше всего обратить свой взор на воспоминания американского бизнесмена Илона Маска. Его книга даст понять, как появляются новые идеи и с какими трудностями связано их воплощение в жизнь.

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