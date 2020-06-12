В Кремле объяснили, почему Путин работает без выходных

Президент всегда на работе

Президент России не может иметь полноценные выходные и отпуск, он всегда на работе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля назвал Владимира Путина трудоголиком в хорошем смысле слова.

С конца марта Владимир Путин работал на удалёнке из-за пандемии коронавируса. При этом президент почти ежедневно проводил совещания в видеоформате.

Песков назвал такие видеоконференции удобным форматом, которым можно будет пользоваться и после пандемии. По его словам, у работы в удалённом режиме есть определённые положительные черты.

"Даже если в Москве, всем не надо ехать куда-то по пробкам, собираться в одном месте. Нужно обязательно, когда это всё закончится, использовать эти возможности видеообщения", - полагает пресс-секретарь президента.

Сам он работал в офисе, пока не заразился коронавирусом. Песков две недели лежал в больнице, потом находился на самоизоляции дома. Сейчас представитель Кремля чувствует себя хорошо.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"