Денис Мацуев: "Считаю принятие поправок в Конституцию очень важным"

Всенародное голосование пройдёт 1 июля

Будущее страны зависит от всех нас, а принятие поправок в Конституцию - это очень знаковая и показательная история. Такое мнение в интервью изданию "Аргументы и факты" высказал народный артист России Денис Мацуев.

Для него лично голосование 1 июля имеет особое значение, так как Мацуев был один из соавторов поправки о культуре. "Мы на рабочей группе по обсуждению поправок предложили внести в Конституцию фразу "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством", - напомнил музыкант.

Я в день голосования собираюсь отдать свой голос в поддержку предложенных изменений.

1 июля в России пройдёт всенародное голосование по внесению изменений в Конституцию. На избирательных участках предпримут меры безопасности: там нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а участников голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты и одноразовыми ручками.

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