Депутат МГД Киселёва: "Сокращение количества зрителей на стадионах позволит обеспечить безопасность"

В Москву возвращается спорт

Спорт возвращается в Москву, у жителей столицы появляется возможность заниматься спортом и на улицах, и в залах. Об этом заявила депутат Мосгордумы Мария Киселёва. Она напомнила, что с 16 июня начинается очередной этап снятия ограничений в Москве.

По словам парламентария, решение о сокращении количества зрителей на стадионах позволит обеспечить безопасность. "Болельщики смогут полностью прочувствовать свои эмоции, а спортсмены, конечно же, заряжаются от энергии болельщиков, и это вдохновляет на выступления, на новые рекорды, свершения", - сказала Киселёва в интервью АГН "Москва".

По её мнению, профессиональным спортсменам будет непросто вернуться в прежний режим. Пройдёт какое-то время, пока они восстановятся. "Например, спортсмены водных видов спорта могли за это время потерять чувство воды и его нужно будет восстанавливать", - привела пример профессиональная спортсменка Киселёва.

С 23 июня в Москве откроются спортклубы, бассейны и фитнес. - напомнила парламентарий. Депутат в связи с этим призвала москвичей соблюдать меры безопасности при посещении спортклубов: соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"