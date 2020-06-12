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Депутат МГД Киселёва: "Сокращение количества зрителей на стадионах позволит обеспечить безопасность"

16:42
  • пятница
  • 12 июня 2020

В Москву возвращается спорт

Спорт возвращается в Москву, у жителей столицы появляется возможность заниматься спортом и на улицах, и в залах. Об этом заявила депутат Мосгордумы Мария Киселёва. Она напомнила, что с 16 июня начинается очередной этап снятия ограничений в Москве.
В Москве открылись храмы и начались тренировки у профессиональных спортсменов

По словам парламентария, решение о сокращении количества зрителей на стадионах позволит обеспечить безопасность. "Болельщики смогут полностью прочувствовать свои эмоции, а спортсмены, конечно же, заряжаются от энергии болельщиков, и это вдохновляет на выступления, на новые рекорды, свершения", - сказала Киселёва в интервью АГН "Москва".

По её мнению, профессиональным спортсменам будет непросто вернуться в прежний режим. Пройдёт какое-то время, пока они восстановятся. "Например, спортсмены водных видов спорта могли за это время потерять чувство воды и его нужно будет восстанавливать", - привела пример профессиональная спортсменка Киселёва.

С 23 июня в Москве откроются спортклубы, бассейны и фитнес. - напомнила парламентарий. Депутат в связи с этим призвала москвичей соблюдать меры безопасности при посещении спортклубов: соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками.

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