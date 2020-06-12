ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Какими орехами нельзя кормить белок

19:19
  • пятница
  • 12 июня 2020

Животные охотно идут на контакт с человеком

Специалисты рассказали, чем нельзя кормить белок. В Парке Горького отметили, что белкам нельзя давать миндаль, арахис и вишнёвые косточки. Эти продукты – настоящий яд для животных.

Белки любят грецкие орехи, бананы и свежие яблоки, сообщается на официальной странице парка Горького в Facebook. Также их можно угостить тыквенными нежареными семечками, бананами, сушеными или свежими яблоками, морковью или грушей.

После того, как в столице открылись парки, там стало больше людей. Московские белки их не боятся и с удовольствием принимают пищу из рук. Важно не навредить животным, в угощениях не должно быть красителей и ароматизаторов.

Важно соблюдать безопасность, ведь белка может укусить. Гладить их не рекомендуется.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Белка
Белка
Белка
Белка
Белка
Белка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.