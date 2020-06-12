Какими орехами нельзя кормить белок

Животные охотно идут на контакт с человеком

Специалисты рассказали, чем нельзя кормить белок. В Парке Горького отметили, что белкам нельзя давать миндаль, арахис и вишнёвые косточки. Эти продукты – настоящий яд для животных.

Белки любят грецкие орехи, бананы и свежие яблоки, сообщается на официальной странице парка Горького в Facebook. Также их можно угостить тыквенными нежареными семечками, бананами, сушеными или свежими яблоками, морковью или грушей.

После того, как в столице открылись парки, там стало больше людей. Московские белки их не боятся и с удовольствием принимают пищу из рук. Важно не навредить животным, в угощениях не должно быть красителей и ароматизаторов.

Важно соблюдать безопасность, ведь белка может укусить. Гладить их не рекомендуется.

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