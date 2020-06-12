В Минздраве настаивают на сохранении масочного режима в России

Пандемия ещё не закончилась

Масочный режим в России должен сохраняться, так считает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он напомнил, что в России постепенно снимаются ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, но маски всё-таки носить пока следует.

Глава Минздрава рассчитывает на появление в России нескольких вакцин от COVID-19. По его словам, популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян ещё не сформирован.

"Пока всё-таки говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни рано", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

По последним данным, в России зарегистрировано 511 423 инфицированных коронавирусом, умерли от последствий болезни около семи тысяч человек. Известно, что примерно 14% россиян имеют антитела к коронавирусу.

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