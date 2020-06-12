ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минздраве настаивают на сохранении масочного режима в России

18:29
  • пятница
  • 12 июня 2020

Пандемия ещё не закончилась

Масочный режим в России должен сохраняться, так считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.  Он напомнил, что в России постепенно снимаются ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, но маски всё-таки носить пока следует.
Россиянам дали совет по использованию маски во время жары

Глава Минздрава рассчитывает на появление в России нескольких вакцин от COVID-19. По его словам, популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян ещё не сформирован.

"Пока всё-таки говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни рано", - сказал Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

По последним данным, в России зарегистрировано 511 423 инфицированных коронавирусом, умерли от последствий болезни около семи тысяч человек. Известно, что примерно 14% россиян имеют антитела к коронавирусу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках в Москве
Люди в медицинских масках в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.