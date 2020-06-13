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За сутки в России выявлено 8706 заражённых коронавирусом

10:53
  • суббота
  • 13 июня 2020

Общее число инфицированных превысило 520 тысяч

За сутки в России зафиксировано 8 706 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 520 129 человек с COVID-19. Третью неделю Москва не вносит в статистику  большое число заражённых, за сутки в столице  зарегистрировано 1 493 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 204 428 инфицированных, вылечились 119 558 человек.
Учёный рассказал о влиянии жары на распространение коронавируса

В некоторых регионах установилась жаркая погода, но, судя по заявлениям специалистов, жара не способствует снижению активности коронавируса.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил в интервью телеканалу "Россия-1", что высокая температура воздуха не снижает активности китайского вируса. При этом он сослался на опыт зарубежных стран.

Отвечая на вопрос о том, могут ли россияне планировать отдых внутри страны в июле-августе, министр отметил, что не во всех регионах можно точно спрогнозировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

Тем не менее, во многих курортных регионах уже открываются гостиницы и санатории. При этом отдыхать там можно будет только с соблюдением установленных санитарных норм.

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