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В Москве за сутки полторы тысячи человек вылечились от COVID-19

10:08
  • суббота
  • 13 июня 2020

Больных становится меньше

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 534 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся  от COVID-19, достигло в столице 119 тысяч.
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На этой неделе стало известно, что московским работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус. Организации могут выбрать клинику для тестирования сотрудников, сообщила Анастасия Ракова. За последние дни тестирование прошли около 30 тысяч работников  предприятий сфер городского хозяйства.

По данным на 12 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 202 935 пациентам, умерли с начала пандемии 3 187 человек. В России больных зарегистрировано 511 423 человека, в мире 7,5 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли более 420 тысяч человек.

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