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В Москве за сутки зарегистрировано полторы тысячи заболевших коронавирусом

11:00
  • суббота
  • 13 июня 2020

Кривая заражений уверенно идёт вниз

1 493 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 204 428 человек, умерли 3 231 пациентов. Число вылечившихся выросло до 119 558 человек.
В Москве открылись храмы и начались тренировки у профессиональных спортсменов

В столице постепенно отменяются введённые ранее ограничения. В частности, уже открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и предприятия службы быта. 16 июня откроется летние веранды кафе и ресторанов.

С 12 июня в московском метро можно продлить проездные билеты, поездки на которых были заблокированы после введения режима самоизоляции. Также на этой неделе были разблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет.

По состоянию на 13 июня, в России зарегистрировано 520 129 случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 6 829 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 7,5 миллиона человек, умерло более 420 тысяч заразившихся.

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