Позднее раскаяние: Ефремов обратился к семье погибшего курьера

Артист просит прощения у семьи Сергея Захарова

Находящийся на домашнем аресте Михаил Ефремов записал видеобращение, к котором просит прощения у семьи погибшего курьера из Рязани Сергея Захарова.

Артист обещает помочь родным убитого им в ДТП мужчины, хотя понимает, что они не примут его помощь. Это не попытка откупиться, а попытка искупить, говорит артист.

"Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", - утверждает Михаил Ефремов.

Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего.

8 июня в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Михаил Ефремов на своём внедорожнике вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, за рулём которого был курьер из Рязани Сергей Захаров. Позже он скончался в больнице.

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