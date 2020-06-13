Взрыв газа в Казани: есть пострадавшие

Загорелась цистерна с топливом

В Казани введён режим ЧС из-за крупного пожара на газораспределительной станции. Ночью на предприятии прогремел взрыв, горение до сих пор не удаётся ликвидировать. В результате инцидента погиб один человек, ещё двое доставлены в больницу.

Высота факела, который до сих пор виден за несколько километров, уменьшается. Газ, а его в цистерне было 200 кубометров, постепенно выгорает. Но локализовать пожар, пока не удаётся. Сейчас, силы МЧС брошены на то, чтобы охладить цистерны с топливом, расположенные рядом, сообщает "ТВ Центр".

Технологически потушить горящий газ крайне сложно. Тем более, когда он вырывается под давлением. Как правило, в таких ситуациях, пожарным приходится ждать, пока топливо выгорит само. Чтобы ускорить процесс и снизить риски, на станции, начали перекачивать газ из повреждённой цистерны.

На ликвидацию аварии, брошены почти 200 спасателей и 58 единиц техники. Но ситуация сложная, и сегодня МЧС объявило в Казани режим чрезвычайной ситуации.

Пострадавшие с ожогами сейчас находятся в больнице. Их состояние, по оценкам врачей, средней тяжести. На месте ЧП развёрнут оперативный штаб. Сотрудники Минэкологии взяли пробы воздуха. Превышения нормы ядовитых веществ, которые образуются в результате сгорания углеводородов, нет. Как нет и угрозы распространения пожара на жилые дома. По факту ЧП, прокуратура завела уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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